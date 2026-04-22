Il confronto tra Occidente e Russia nei mari del Nord continua a essere un tema di attenzione internazionale, con analisti che evidenziano come questa zona non sia più solo un punto di passaggio. Durante la Guerra Fredda, il Giuk Gap rappresentava uno degli snodi più controllati del globo, ma con la fine della contrapposizione bipolare sembrava aver perso centralità strategica. Ora, invece, torna ad assumere un ruolo rilevante nelle dinamiche di sicurezza mondiale.

Durante la Guerra Fredda, il Giuk Gap era uno dei punti più sorvegliati del pianeta. Decenni dopo, con la fine della contrapposizione bipolare, sembrava destinato a scivolare nell’irrilevanza strategica. Non è andata così. Con il ritorno della competizione tra grandi potenze, quel corridoio torna al centro della strategia navale sia di Mosca che dell’Occidente, con attori, tecnologie e dinamiche in parte nuove. Formiche.net ne ha esplorato tutte le logiche con Nicolò Boschetti, ricercatore presso il Blekinge Institute of Technology e il Marine Technology Center of Sweden. Il Giuk Gap è tornato prepotentemente al centro del dibattito strategico.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il confronto tra Occidente e Russia nei mari del nord non è solo ibrido. Parla Boschetti

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