Offerta di lavoro il Comune di Bibbona assume un operaio a tempo indeterminato | requisiti e come fare domanda

Il Comune di Bibbona ha bandito un concorso pubblico per assumere un operaio esperto, perché ha bisogno di rinforzare il settore tecnico dopo aver rilevato un aumento delle richieste di lavori pubblici. La selezione mira a trovare un candidato competente che possa intervenire nelle manutenzioni e negli interventi sul territorio comunale. La posizione è a tempo indeterminato e riservata alle forze armate. Per partecipare, bisogna presentare la domanda entro i termini stabiliti sul sito ufficiale del Comune.

Il Comune di Bibbona ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un "operaio - operatore esperto" da assegnare all'area 'tecnica e suap' con diritto di riserva a favore degli appartenenti alle forze armate (qui tutte le info nel dettaglio). Tra i requisiti per poter partecipare, oltre alla cittadinanza italiana e alla maggiore età, l'amministrazione richiede: diploma di scuola media superiore, oppure la scuola dell'obbligo accompagnata da corsi di formazione specialistici o da attestati di qualifica professionale o, in alternativa la scuola dell'obbligo ed esperienza professionale specifica maturata per almeno sei anni da datori di lavoro pubblici o privati con la qualifica di "operaio specializzato".