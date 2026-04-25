Concorso collaboratori amministrativi Enea per partecipare basta il diploma

Enea ha annunciato un concorso pubblico per l’assunzione di 30 collaboratori amministrativi con contratto a tempo indeterminato. Per partecipare, è sufficiente il diploma di istruzione secondaria. La selezione è rivolta a candidati interessati a lavorare nel settore pubblico con un incarico stabile. La procedura di iscrizione è aperta e i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente.

C’è una nuova opportunità di lavoro nel settore pubblico che potrebbe interessare molti diplomati. Enea ha pubblicato un bando di concorso per assumere 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato. La selezione, identificata con codice Camm2026, è già aperta e consente di entrare in un ente pubblico di ricerca strategico per il Paese, impegnato in ambiti chiave come energia, innovazione tecnologica e sostenibilità. Quali sono i requisiti per partecipare. Uno degli aspetti più interessanti del bando è l’ accessibilità. Per partecipare, infatti, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza obbligo di laurea.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso collaboratori amministrativi Enea, per partecipare basta il diploma Notizie correlate Concorso collaboratori tecnici con diploma all’Istituto superiore di sanitàL’Istituto Superiore di Sanità ha aperto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di collaboratori tecnici diplomati. Comune di Milano, concorso con diploma per collaboratori dei servizi cimiterialiNel Comune di Milano si ricercano 10 Collaboratori dei Servizi tecnici, che saranno assunti tramite concorso pubblico. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Concorsi pubblici di aprile, ultimi giorni per candidarsi: requisiti, prove e come fare domanda. Concorso collaboratori amministrativi Enea, per partecipare basta il diplomaScade il 30 aprile il termine per candidarsi al concorso indetto da Enea, l’agenzia per l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ... quifinanza.it Concorso Enea 2025 per 175 diplomati e laureati: requisiti e domandaL'Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, cerca 175 diplomati e laureati da assumere a tempo indeterminato come collaboratori tecnici per gli ... tgcom24.mediaset.it