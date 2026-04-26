Emil Banca vola con 49 milioni di utile | cambia la direzione

Emil Banca ha chiuso l’esercizio con un utile di 49,2 milioni di euro. La banca ha confermato la nomina di Gian Luca Galletti come presidente, mentre Matteo Passini lascerà la carica di direttore generale a giugno. Il cambio alla guida si inserisce in un piano di ricambio generazionale volto a rinnovare la struttura dirigenziale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla banca stessa.

? Cosa sapere Emil Banca registra utile di 49,2 milioni di euro e conferma Gian Luca Galletti.. Matteo Passini lascerà la direzione generale a giugno per favorire il ricambio generazionale.. L’Unipol Arena di Bologna ha ospitato l’assemblea dei soci di Emil Banca, dove il bilancio 2025 ha registrato un utile di 49,2 milioni di euro e si è deciso il futuro della direzione generale con l’uscita di Matteo Passini a giugno. I numeri che escono dai conti dell’istituto emiliano e mantovano mostrano una solidità che si traduce in risorse per il territorio. Con oltre 12 miliardi di euro di mezzi amministrati, segnando un incremento del 2,3% rispetto all’anno precedente, la banca punta sulla crescita dei prestiti totali, trainati dalla ripresa del comparto mutui.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emil Banca vola con 49 milioni di utile: cambia la direzione Notizie correlate Emil Banca, l’utile sfiora 50 milioni: "Mutui e raccolta per 12 miliardi"di Marco Principini BOLOGNA Emil Banca, istituto di credito cooperativo del gruppo Bcc Icrea con filiali in Emilia e nel Mantovano, chiude il 2025... Banca Ifis chiude il 2025 con utile netto a 328 milioni: ai soci 129 milioniBanca Ifis archivia il 2025 con un utile netto consolidato in crescita a 328 milioni di euro che include gli effetti del primo consolidamento di... Altri aggiornamenti Si parla di: Presentazione centri affiliati minibasket – ETRUSCA BASKET SSDARL. Emil Banca, l’assemblea dei soci. Galletti confermato presidente, il direttore Passini lascia dopo 11 anniA sorpresa il dirigente abbandonerà a giugno l’incarico: Largo ai giovani. Tutti i nomi del nuovo consiglio di amministrazione. Durante l’evento all’Unipol Arena approvato il bilancio 2025, con un u ... ilrestodelcarlino.it Emil banca, Galletti confermato presidenteI Soci Emil Banca hanno approvato il Bilancio 2025 ed eletto il Consiglio di amministrazione che guiderà la Bcc emiliana per i prossimi tre anni. Il ... redacon.it