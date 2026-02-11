Banca Ifis chiude il 2025 con utile netto a 328 milioni | ai soci 129 milioni
Banca Ifis chiude il 2025 con un utile netto di 328 milioni di euro. La banca ha registrato una crescita rispetto all’anno precedente, grazie anche al consolidamento di Illimity dall’1 luglio. Ai soci andranno 129 milioni di euro, una cifra che conferma la solidità del gruppo.
Banca Ifis archivia il 2025 con un utile netto consolidato in crescita a 328 milioni di euro che include gli effetti del primo consolidamento di illimity dall’1 luglio 2025. Cresce il livello di remunerazione ai soci, pur a fronte di un maggiore numero di azioni sul mercato. Deliberata la distribuzione di un dividendo 2025 pari a 129 milioni di euro, di cui 73 milioni di euro (1,20 euro per azione) già distribuiti il 26 novembre 2025 e 56 milioni di euro (0,92 euro per azione) il 20 maggio 2026. Il dettaglio sul sito di Banca Ifis. Il margine di intermediazione si attesta a 789,5 milioni di euro e include il contributo di illimity pari a 122,7 milioni di euro per il solo secondo semestre 2025. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Banca Ifis
Crédit Agricole in Italia: utile netto a 1.402 milioni e oltre 6 milioni di clienti
Il gruppo Crédit Agricole in Italia ha chiuso il 2025 con un utile netto di 1.
Un 2025 d’oro. Banca Imola, l’utile sale a 12,5 milioni
Il 2025 si è chiuso con un record per Banca di Imola.
Ultime notizie su Banca Ifis
Argomenti discussi: risultati preliminari 2025; Banca Ifis, utile 328 milioni e dividendo da 129 milioni dopo illimity; Banca Ifis archivia un 2025 storico, l'effetto illimity spinge l'utile a 328 milioni di euro; Banca Ifis verso i conti, focus su integrazione illimity.
Banca Ifis chiude il 2025 con l’utile a 328 milioni: 129 milioni di dividendiL’esordio nel risparmio con il marchio Furstenberg. Dalla riorganizzazione It 50 milioni di risparmi. «Siamo il gruppo di riferimento delle pmi» ... corriere.it
Banca Ifis chiude il 2025 in utile: i dividendi ai soci crescono a 130 milioniPer il 2026 il gruppo prevede di realizzare un utile netto compreso tra i 170 e i 190 milioni di euro, in assenza di shock macroeconomici o geopolitici. calcioefinanza.it
Banca Ifis chiude il 2025 con l'utile a 328 milioni. Risultato include effetto illimity. Dividendo complessivo di 129 milioni di euro #ANSA x.com
Giuseppe Marotta svela il colpo di mercato che lo ha soddisfatto di più in 50 anni di carriera Nel corso del podcast “Valori in campo” powered by Banca Ifis e disponibile su DAZN, l'attuale presidente dell'Inter ed ex dirigente della Juventus ha parlato dell'ope - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.