Una commissione di inchiesta sta approfondendo le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Recentemente ha convocato un avvocato che rappresenta i familiari di Catherine Skerl, una figura coinvolta nella nuova pista investigativa. Questa pista si concentra su un individuo che afferma di conoscere i dettagli sulla scomparsa di Katty e sui responsabili dei suoi presunti omicidi. La ricerca si concentra ora su possibili collegamenti tra questi eventi.

La commissione di inchiesta che indaga sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha convocato Paola Chiovelli, l’avvocata dei familiari di Catherine “Katty” Skerl. La ragazza di origini svedesi fu ritrovata senza vita alle porte di Roma, il 22 gennaio del 1984, a sei mesi esatti dalla scomparsa della cittadina vaticana. Il suo barbaro delitto – Katty fu ritrovata strangolata con il volto nel fango in una vigna a Grottaferrata – è ancora irrisolto. Il giallo della Skerl, reso ancor più oscuro dalla recente profanazione della sua bara, più volte si è intrecciato alla scomparsa di Emanuela Orlandi attraverso enigmatici e macabri intrecci.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi e i legami con il caso Skerl, la nuova pista punta a Marco Fassoni Accetti: “Dice di sapere cosa è successo a Katty e chi sono i suoi assassini”

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