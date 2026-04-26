Durante una serata in un locale notturno di Milano, Elodie e Franceska Nuredini sono state viste scambiarsi un bacio davanti a Andrea Iannone. L'incontro tra i tre è avvenuto nel privé del locale, mentre si trovavano nella stessa area. La scena si è verificata dopo diversi mesi dalla fine della relazione tra i protagonisti. La serata si è conclusa con la presenza di tutti e tre nello stesso ambiente, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incontro.

Notte infuocata nel privé di una discoteca milanese, dove Elodie, Franceska Nuredini e Andrea Iannone si sono ritrovati faccia a faccia dopo mesi dalla loro rottura. Il momento, diventato virale sui social, ha riacceso il gossip attorno alla cantante romana. Secondo quanto emerso da un video condiviso dal dj Luca Dorigo, le due sono state riprese mentre si scambiavano un bacio in atteggiamenti molto intimi. Le immagini mostrano chiaramente Elodie e Franceska abbracciate, complici e sorridenti, confermando le voci che circolano da settimane su una possibile relazione mai ufficializzata. A rendere la scena ancora più carica di tensione è stata la presenza di Andrea Iannone, a pochi passi dalle due.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Elodie e Franceska si baciano in discoteca davanti ad Andrea Iannone: cosa è successo davvero

Elodie e Franceska in discoteca si scambiano baci e sguardi. Sono stupende

Notizie correlate

Andrea Iannone e la presunta frecciatina ad Elodie dopo la "rottura": "Le donne vanno e vengono", lei sempre più vicina a Franceska NurediniAndrea Iannone avvistato fuori da un relais a cinque stelle con Rocio Muñoz Morales, Elodie spesso insieme alla ballerina Franceska dopo la vacanza...

Elodie e Franceska, Selvaggia Lucarelli svela cosa è successo prima della Thailandia: il retroscena su Iannone infiamma il webIl rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini ha attirato l’attenzione non solo per le immagini condivise sui social, ma soprattutto per i retroscena...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La vera storia dell'amore tra Elodie e Franceska - Vale Tutto; Selvaggia Lucarelli svela i retroscena sulla (vera) storia tra Elodie e Franceska: l'aiuto economico a Iannone e cosa c'entra Rocìo Morales; Elodie fidanzata con Franceska Nuredini, Lucarelli: Iannone era furioso, lei lo aiutava economicamente; Elodie e Franceska si baciano nel privé della discoteca a pochi passi da Andrea Iannone: l'incontro tra ex e la reazione del pilota.

Elodie e Franceska Nuredini in discoteca con… Andrea Iannone | Baci e sguardi indiscretiElodie e Franceska Nuredini, l'incontro inaspettato in discoteca: le due si ritrovano davanti Andrea Iannone ma non sembrano limitarsi ... ilsussidiario.net

Elodie: il triangolo con Franceska e Iannone si complicaElodie, Franceska Nuredini, Andrea Iannone e Rocío Morales: una trama di relazioni intrecciate nel mondo dello spettacolo italiano. notiziemusica.it

Elodie e Franceska si scambiano un bacio in discoteca, Andrea Iannone a pochi passi Nel privé di una nota discoteca di Milano si è consumato un momento molto particolare: Elodie e Franceska Nuredini si sono baciate, proprio sotto lo sguardo di Andrea I - facebook.com facebook