Andrea Iannone e la presunta frecciatina ad Elodie dopo la rottura | Le donne vanno e vengono lei sempre più vicina a Franceska Nuredini

Andrea Iannone torna a far parlare di sé, questa volta per una frase che sarebbe stata una frecciatina nei confronti di Elodie, dopo la rottura tra i due. L’ex motociclista è stato avvistato fuori da un relais di lusso con Rocio Muñoz Morales, mentre Elodie è sempre più vicina a Franceska Nuredini, con cui si vede spesso dopo la vacanza in Thailandia. La vicenda sembra ancora tutta da chiarire, ma i segnali sono chiari: tra i protagonisti non mancano tensioni e nuovi interessi.

Andrea Iannone avvistato fuori da un relais a cinque stelle con Rocio Muñoz Morales, Elodie spesso insieme alla ballerina Franceska dopo la vacanza in Thailandia

