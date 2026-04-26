Questo pomeriggio a Bollate, un uomo è caduto in modo grave in vicolo Camillo Benso di Cavour, una zona centrale della città. Sul posto è stato inviato un elicottero di Areu per le operazioni di soccorso. La polizia e i tecnici sono intervenuti per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni sull’incidente. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’uomo.

In un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta. Per la febbre nei bambini, al Policlinico di Milano un test rapido che scopre se. Il settore della metalmeccanica e della componentistica industriale rappresenta da sempre la spina dorsale dell’economia. Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Alla Stazione Centrale di Milano, nel tardo pomeriggio di lunedì 20 aprile, un viaggiatore. I Carabinieri hanno portato avanti un’operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia che ha portato a. Carrozzina rubata ad insegnante disabile, denunciato dalla Polizia il responsabile, recuperato il mezzo.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Elicottero a Bollate per un uomo precipitato in centro

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