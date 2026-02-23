Tratto in salvo nella notte l' uomo precipitato in un canalone per 80 metri | in azione anche un elicottero dell' Aeronautica

Un uomo di 46 anni è stato tratto in salvo dopo essere caduto per circa ottanta metri in un canalone ripido a Modigliana. La causa dell'incidente sembra essere stata una perdita di controllo durante un'escursione. Le squadre di soccorso, supportate da un elicottero dell'Aeronautica, hanno raggiunto il luogo e recuperato il ferito nella notte. La salvezza è arrivata grazie all'intervento tempestivo delle forze di soccorso.

Ad attivare la catena dei soccorsi sono state le urla del ferito. In azione Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, carabinieri, sanitari del 118 e anche un elicottero dell'Aeronautica Militare E' un 46enne l'uomo precipitato domenica pomeriggio per circa ottanta metri in una scarpata molto impervia nel territorio di Modigliana, in via delle Suore. Ad attivare la catena dei soccorsi, poco prima delle 19, sono state le urla del ferito. Sul posto sono intervenuti 15 tecnici della stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Modigliana, Rocca San Casciano e il personale Saf avanzato (Speleo apino fluviale) della sede centrale di Forlì, che hanno raggiunto il ferito calandosi con le corde lungo il pendio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cade e si procura un grave trauma: uomo trasportato da Capri a Napoli con un elicottero dell’AeronauticaQuesta notte, un uomo che si è infortunato cadendo su un sentiero escursionistico di Capri ha subito un grave trauma e è stato trasportato d’urgenza con un elicottero dell’Aeronautica Militare dall’isola a Napoli.

Cade in un canalone profondo 80 metri: soccorsi difficili a ModiglianaUna persona è scivolata e caduta in un canalone di 80 metri a Modigliana.

