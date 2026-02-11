Perché è precipitato l' elicottero sul quale viaggiava Lorenzo Rovagnati

È passato poco più di un anno dal tragico incidente che ha tolto la vita a Lorenzo Rovagnati. Quel giorno, il 5 febbraio 2025, l’elicottero sul quale viaggiava è precipitato a Castelguelfo, in provincia di Parma. La sua morte ha scosso la famiglia e l’azienda di salumi di Biassono, lasciando molti con il dubbio su cosa abbia causato l’incidente. Le indagini sono ancora in corso e nessuna spiegazione ufficiale è stata data. Intanto, i parenti e gli amici ricordano Rovagnati come un uomo

È passato poco più di un anno da quel drammatico 5 febbraio 2025 quando Lorenzo Rovagnati, erede del colosso dei salumi di Biassono, ha perso la vita nell'incidente in elicottero a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. Una tragedia nella quale sono morti anche i due piloti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Il 5 febbraio si è verificato un incidente d'elicottero che ha causato la morte dell’imprenditore Lorenzo Rovagnati, insieme ai piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa.

Dopo l’incidente dell’elicottero che ha causato la morte di Lorenzo Rovagnati e dei piloti Leonardo Italiani e Flavio Massa, le indagini hanno portato al ritrovamento di un Rolex trafugato dal cadavere di uno dei piloti.

Perché è precipitato l'elicottero sul quale viaggiava Lorenzo RovagnatiDopo poco più di un anno dalla morte del giovane industriale brianzolo sono arrivati i risultati della perizia tecnica ... monzatoday.it

Fu un errore umano. La perizia tecnica conferma quanto in parte già emerso sul caso dell'elicottero precipitato un anno fa a Castelguelfo in provincia di Parma. Nell'incidente morirono l'imprenditore Lorenzo Rovagnati e i due piloti, Flavio Massa e Leonardo - facebook.com facebook

Castelguelfo: messa in suffragio di Lorenzo Rovagnati, Flavio Massa e Leonardo Italiani x.com