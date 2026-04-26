Elezioni terzo tour di Basile tra i quartieri

Si apre il terzo tour nelle Municipalità di Federico Basile, candidato sindaco. Con i candidati presidenti, incontrerà i cittadini per illustrare i piani e le iniziative previste per i quartieri nel periodo 2026-2031. Gli incontri si svolgeranno nei vari quartieri della città, con l’obiettivo di presentare in modo diretto le proposte del progetto politico. La prima tappa è già stata annunciata e si svolgerà nei prossimi giorni.

Prende il via il terzo giro del tour nelle Municipalità di Federico Basile. Il candidato sindaco, insieme ai candidati presidenti, incontrerà i cittadini per presentare nel dettaglio la programmazione dedicato ai quartieri in per il quinquennio 2026–2031.Dopo il secondo tour, durante il quale.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Basile avvia il tour delle Municipalità, presentazione candidati e focus su decentramento e servizi nei quartieriPrima tappa a Piazza San Vincenzo con il candidato Renato Coletta: in programma incontri in tutte le sette circoscrizioni fino al 9 aprile tra... Elezioni comunali, De Luca continua il tour nei quartieri: prossima tappa a TorrioneL’incontro, promosso dall’associazione Torrione Eventi APS, si terrà il giorno 2 aprile alle ore 18:30, presso Accademia Karate Salerno, in via... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Peveragno, Paolo Renaudi punta al terzo mandato; Paolo Renaudi scioglie le riserve: si ricandiderà per il terzo mandato; Elezioni, nessuna sorpresa dell’ultima ora: ecco i candidati sindaco nei Comuni del Vco al voto; Ora Kaswalder pensa a correre da solo alle prossime elezioni: Senza Fugatti sarà un disastro, io non voglio starci. Faccio una mia lista. Elezioni. Parente: Sanità centrale, fondamentali 37 milardi MesSolo il Terzo polo ha rivendicato la necessità di ottenere i 37 miliardi del Mes per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Bisogna fare i conti con le strutture ospedaliere in crisi per i problemi ... quotidianosanita.it Fascino da terzo polo. Il centro nascente delle elezioni di midterm americaneAnche in America c’è voglia di terzo polo. Il cammino di avvicinamento alle elezioni di metà mandato del prossimo novembre si sta trasformando in un laboratorio politico, dove si cominciano a ... ilfoglio.it Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggio - facebook.com facebook Palestina: elezioni locali in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza L’Osservatore Romano x.com