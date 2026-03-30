Il candidato sindaco di Salerno continua il suo tour nei quartieri, con una tappa prevista a Torrione. L’associazione Torrione Eventi APS ha comunicato un incontro pubblico con De Luca, in programma prossimamente, che si concentrerà su due argomenti principali: la sicurezza urbana e lo sviluppo dello sport nella zona. L’evento mira a coinvolgere direttamente i cittadini e ascoltare le loro esigenze.

L’incontro, promosso dall’associazione Torrione Eventi APS, si terrà il giorno 2 aprile alle ore 18:30, presso Accademia Karate Salerno, in via Manzella 24 L’associazione Torrione Eventi APS annuncia un incontro pubblico con il candidato sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, dedicato a due temi centrali per la comunità: la sicurezza urbana e lo sviluppo dello sport. "L’iniziativa - comunica il segretario Antonio Ferrara - rappresenta un’occasione di confronto aperto e costruttivo tra cittadini, associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di approfondire proposte, ascoltare esigenze del territorio e condividere visioni per il futuro della città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Elezioni comunali, De Luca continua il tour nei quartieri: prossima tappa a Torrione

Articoli correlati

Elezioni comunali, Paola De Roberto si candida per De Luca sindaco"Mi candido a consigliere comunale a Salerno con un obiettivo chiaro: completare un lavoro già avviato e rafforzare il welfare come pilastro...

Elezioni comunali a Salerno: De Luca incontra i residenti di FuorniVincenzo De Luca continua il suo tour nei quartieri in vista delle elezioni comunali di fine maggio.

Una raccolta di contenuti su Elezioni comunali

Temi più discussi: Elezioni comunali, Piero De Luca (Pd): Caso Salerno? Vedremo, tavolo di centrosinistra in corso; Forza Italia appoggia Pozzobon. Giovine capolista: Insieme per il bene di Castelfranco; Elezioni comunali a Salerno, schieramenti in ordine sparso, strada spianata a De Luca; Di Lorenzo tentato dalla sfida con il suo ex sindaco De Luca.

Elezioni Comunali Messina, è ufficiale la lista unica tra M5S e Controcorrente: alternativi alla destra ed a De LucaAntonio De Luca, Capogruppo all’Ars del MoVimento 5 Stelle annuncia che presenteremo regolarmente la nostra lista alle prossime elezioni amministrative di Messina, avviando un percorso elettorale con ... strettoweb.com

Messina, Cateno De Luca furioso e clima teso all’interno di Sud chiama Nord: che cazzo fate? Così non si va da nessuna parteClima teso e parole durissime quelle pronunciate da Cateno De Luca, nella tradizionale diretta social che si è conclusa poco fa, dopo aver verificato il numero delle prenotazioni per l’evento al PalaR ... strettoweb.com

Elezioni comunali, D’Alessio inaugura 'Casa Pompei' tra folla e sostenitori. LE FOTO Articolo nei commenti - facebook.com facebook