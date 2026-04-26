Elezioni parlamentari in Bulgaria vittoria netta dell’ex presidente Radev

Il 19 aprile si sono svolte le elezioni parlamentari in Bulgaria, la loro ottava nelle ultime cinque anni. Durante questa tornata elettorale, l’ex presidente Rumen Radev ha ottenuto una vittoria significativa. I risultati ufficiali mostrano come il suo schieramento abbia conquistato un ampio consenso tra gli elettori, determinando così l’esito del voto. La partecipazione alle urne si è attestata su livelli elevati rispetto alle consultazioni precedenti.

Il 19 aprile alla tornata elettorale bulgara – l’ottava in cinque anni – ha riportato una netta vittoria l’ex presidente Rumen Radev. Il suo partito ha ottenuto 130 seggi su 240 (la prima maggioranza assoluta in Bulgaria dal 1997), permettendo così la formazione di un governo stabile. Radev ha proclamato: è “la vittoria della speranza sulla sfiducia, della libertà sulla paura”, e non vi saranno altre elezioni “rovinose per il Paese”. Una vittoria netta. Il partito di Radev, Progresivna Balgariya (PB), è arrivato quasi al 45% delle preferenze. Cercherà comunque di governare creando una coalizione, probabilmente coi liberali del Prod?lzhavame promyanata – Demokratichna B?lgariya (PP–DB), che hanno preso circa il13% dei voti.🔗 Leggi su Follow.it

Bulgaria Election 2026: Pro-Russia Rumen Radev’s Landslide Win Sends EU &Ukraine into Panic Mode ..

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. @vonderleyen: Congratulazioni a Rumen Radev per la sua vittoria alle elezioni parlamentari. La Bulgaria è un orgoglioso membro della famiglia europea e svolge un ruolo importante nell'affrontare le nostre sfide comuni. 1/2 x.com