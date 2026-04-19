Elezioni in Bulgaria l' euroscettico Rumen Radev verso la vittoria

In Bulgaria si svolgono le ottave elezioni in cinque anni, con l’ex presidente Rumen Radev che si avvicina alla vittoria. Radev, noto per aver assunto il ruolo di tribuno contro la corruzione, è spesso descritto come filo-russo e euroscettico. Le urne sono state aperte, e le prime proiezioni indicano un risultato favorevole al candidato che ha già partecipato a numerose consultazioni elettorali nel paese.

L’ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e da qualcuno anche euroscettico, Rumen Radev, va come previsto verso la vittoria in Bulgaria, al voto per l’ottava volta in cinque anni. Un risultato che sarebbe una svolta, se non decisiva sostanziale, nella vita politica del Paese balcanico. Per la prima volta il partito conservatore Gerb è crollato, piazzandosi, secondo i primi exit pool diffusi alla chiusura dei seggi, al secondo posto con 15,4% dei voti. Meno della metà dei voti, che consegnerebbero un trionfo al neocostituito partito "Bulgaria progressista" di Radev che con il 38,9% dei voti otterrebbe circa 110 seggi dei 240 nel parlamento unicamerale bulgaro, un numero alto ma non sufficiente ad ottenere la maggioranza assoluta.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Elezioni in Bulgaria, l'euroscettico Rumen Radev verso la vittoria Notizie correlate L’euroscettico Rumen Radev verso la vittoria alle elezioni in Bulgaria: è in testa negli exit poll con il 39% dei votiIl partito “Bulgaria Progressista”, guidato dall’ex presidente Rumen Radev, si appresta a vincere le elezioni parlamentari bulgare. Bulgaria, trionfa Rumen Radev, il candidato filo-Putin ed euroscetticoIn Bulgaria i primi exit poll diffusi dall'agenzia Market Lynx alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, danno in testa con il 38,9% dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni in Bulgaria: Radev, un Orbán moderato?; La Bulgaria torna alle urne: il favorito è Rumen Radev, tra proclami anti-corruzione e accuse di ‘filo-putinismo’; Elezioni in Bulgaria, Radev verso vittoria. Crollo conservatori; L’euroscettico Rumen Radev verso la vittoria alle elezioni in Bulgaria: è in testa negli exit poll con il 39% dei voti. Elezioni in Bulgaria, gli exit poll: avanti l'ex presidente Radev con il 38,9%, crollo dei conservatoriIn Bulgaria dalle 7 locali, le 6 italiane, si sono aperti i seggi per le elezioni parlamentari anticipate, che vedono favorito il neocostituito partito 'Bulgaria ... ilgazzettino.it Elezioni in Bulgaria, risultati parziali: ex presidente Radev avanti, crollo conservatoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni in Bulgaria, risultati parziali: ex presidente Radev avanti, crollo conservatori ... tg24.sky.it Elezioni in Bulgaria: buona fortuna a Rumen Radev, considerato euroscettico, distante da Ursula von der Leyen, contrario all’invio di armi all’Ucraina e lontano da Zelensky. Avanti tutta! facebook Che disgrazia "Elezioni in Bulgaria: Rumen Radev in testa con il 39% dei voti Euroscettico e filorusso: chi è di Alessandra Muglia e Redazione Online" x.com