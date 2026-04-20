L’ex presidente della Bulgaria, che ha sostenuto posizioni filorusse, ha conquistato una vittoria significativa nelle recenti elezioni legislative. La sua coalizione ha ottenuto la maggioranza dei voti, portando alla conquista di un numero consistente di seggi nel parlamento. I risultati ufficiali mostrano una netta differenza rispetto agli altri schieramenti politici, con una partecipazione elettorale elevata rispetto alle consultazioni precedenti. La vittoria apre la strada a possibili cambiamenti nel panorama politico del paese.

Il partito di Radev, Bulgaria progressista, ha ottenuto il 44,6 per cento dei voti, secondo i risultati parziali con il 60 per cento delle schede scrutinate. Secondo alcuni analisti politici bulgari, potrebbe dare vita a un governo di minoranza dal forte mandato popolare, anche se Radev non ha escluso una coalizione con un partito filoeuropeo o con un partito minore. “È una vittoria della speranza sulla sfiducia, della libertà sulla paura e, se mi consentite, della moralità”, ha dichiarato Radev alla stampa nella tarda serata del 19 aprile. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto modificherà davvero la tradizionale politica estera della Bulgaria, che fa parte della Nato e il primo gennaio aveva aderito all’eurozona, un passo che Radev aveva contestato.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’ex presidente filorusso Rumen Radev vince le elezioni legislative in Bulgaria

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