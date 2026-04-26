Elezioni La carica degli ' uscenti' | 17 consiglieri si sono ricandidati

Alle recenti elezioni comunali, 17 consiglieri hanno deciso di presentare nuovamente la propria candidatura, anticipando la fine anticipata della precedente consiliatura. Rispetto a tre anni fa, quando si sfidavano due candidati sindaco, questa volta si registrano due contendenti diversi. La tornata elettorale si svolge in un quadro politico segnato da cambiamenti rispetto alle elezioni precedenti.

La fine anticipata della consiliatura propone due candidati sindaco diversi rispetto a tre anni quando in lizza c'erano Antonio Trombetta e Lina Tartaglione. Oggi ci sono Maria Luigia Iodice e Antonello Velardi.Quello che però rischia di cambiare poco rispetto a pochi mesi fa è il consiglio.🔗 Leggi su Casertanews.it

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