Palazzo dei Giganti | ecco chi tra assessori anche ex e consiglieri uscenti ritenta la corsa elettorale

Nel palazzo dei Giganti, alcuni assessori e consiglieri uscenti hanno annunciato la volontà di ripresentarsi alle prossime elezioni. Presenti in aula, alcune assenze sono state considerate sorprendenti, suscitando commenti anche ironici. L’aula Sollano si prepara a una nuova fase senza certi nomi storici, che in passato erano stati spesso protagonisti delle sedute. La lista dei candidati sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

Alcune assenze sono state già ritenute, e neanche tanto sarcasticamente, "clamorose". Aula Sollano dovrà “abituarsi”, in taluni casi dopo decenni, a non sentire più chiamare quei cognomi. Ci saranno almeno un paio di avvicendamenti fra padri e figli: non un “cambio di guardia”, ma solo un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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