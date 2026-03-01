Giordano ringrazia consiglieri uscenti | 8 marzo nuovo inizio

Il Presidente della Provincia di Potenza ha ringraziato i consigieri che stanno per terminare il loro mandato, rivolgendosi a loro in vista delle prossime elezioni del 8 marzo 2026. Nel suo messaggio ha espresso apprezzamento per il percorso svolto e ha rivolto un saluto ai membri del consiglio uscente. La comunicazione è stata diffusa nel contesto delle prossime consultazioni elettorali.

Il Presidente della Provincia di Potenza, Giordano, rivolge un saluto ai consiglieri uscenti in vista delle elezioni del 8 marzo 2026. Il messaggio, pubblicato il 1 marzo, sottolinea il valore del lavoro svolto nell'Ente, la sfida di gestire competenze essenziali con risorse limitate e l'impegno collettivo per il risanamento finanziario e amministrativo. Giordano ringrazia i consiglieri per il contributo, la guida e la responsabilità dimostrata, anche nei momenti di scontro, e invita chi verrà dopo a continuare il percorso di efficienza e dignità istituzionale. Un bilancio oltre i numeri: il riconoscimento di Giordano Il Presidente Giordano ha scelto di tracciare un bilancio che va ben oltre le delibere e i dati amministrativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu Messina, Pergolizzi a StrettoWeb: “tutti i consiglieri uscenti di Sud chiama Nord saranno ricandidatMessina, la Strategia della Continuità: Pergolizzi Annuncia la Ricandidatura di Tutti i Consiglieri di “Sud Chiama Nord” Il panorama politico... Benevento: PD presenta la lista per le provinciali, De Luca punta alla “Rocca” e ringraziati i consiglieri uscenti.Il Partito Democratico del Sannio, guidato dal segretario provinciale Giovanni Cacciano, ha ufficialmente presentato la propria lista per le elezioni...