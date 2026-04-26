Elezioni il gruppo civico Volare Alto apre a Gentile | No alla continuità negativa serve un’alternativa

Il gruppo civico Volare Alto ha annunciato ufficialmente la disponibilità a sostenere la candidatura di Luigi Gentile. La decisione è stata comunicata al termine di un’assemblea plenaria svoltasi ad Agrigento, durante la quale si è discusso delle prospettive future per la gestione amministrativa della città e delle possibili alleanze politiche in vista delle prossime elezioni. Non sono stati fatti altri dettagli sui tempi o sui programmi specifici.