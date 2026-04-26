Elezioni il gruppo civico Volare Alto apre a Gentile | No alla continuità negativa serve un’alternativa
Il gruppo civico Volare Alto ha annunciato ufficialmente la disponibilità a sostenere la candidatura di Luigi Gentile. La decisione è stata comunicata al termine di un’assemblea plenaria svoltasi ad Agrigento, durante la quale si è discusso delle prospettive future per la gestione amministrativa della città e delle possibili alleanze politiche in vista delle prossime elezioni. Non sono stati fatti altri dettagli sui tempi o sui programmi specifici.
Il gruppo civico politico Volare Alto apre ufficialmente alla candidatura di Luigi Gentile. È quanto emerso al termine dell’assemblea plenaria riunita ad Agrigento, nel corso della quale è stata avviata una riflessione sul futuro amministrativo della città e sulle possibili alleanze in vista.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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