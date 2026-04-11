Elezioni ad Agrigento Dario Parisi Alternativa Popolare | Serve una guida non uno stallo

A poche settimane dalle elezioni amministrative, il panorama politico di Agrigento resta caratterizzato da un’incertezza evidente, con poche certezze sulla composizione finale del prossimo consiglio comunale. Tra i candidati, si fa spazio il discorso sulla necessità di una guida forte per evitare una situazione di stallo, mentre le diverse forze in campo continuano a definire le proprie strategie in vista del voto.

A poche settimane dalle elezioni amministrative, il quadro politico agrigentino appare ancora incerto e privo di una chiara direzione. A denunciarlo è il coordinatore cittadino di Alternativa Popolare, che interviene con una riflessione critica sull’attuale fase della campagna elettorale.Nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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