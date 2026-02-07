Faenza allerta idrogeologica | il candidato Miccoli denuncia ritardi e criticità nelle casse di espansione del Senio

Faenza si prepara alle elezioni mentre il candidato Miccoli critica i ritardi nella realizzazione delle casse di espansione del Senio. Il geologo, sostenuto da Lega e Forza Italia, promette di agire subito per risolvere le criticità e mettere in sicurezza il territorio.

Il futuro assetto idrogeologico di Faenza è al centro del dibattito elettorale, con il geologo Claudio Miccoli, candidato sindaco per Lega e Forza Italia, che solleva forti dubbi sulla gestione delle casse di espansione del Senio e promette una svolta decisa qualora venisse eletto. Miccoli ha espresso le sue preoccupazioni durante una conferenza stampa tenutasi il 7 febbraio 2026 in piazza della Libertà, nel cuore di Faenza, delineando una serie di criticità legate alla progettazione e alla realizzazione delle opere di difesa idraulica, opere che, a suo dire, avrebbero dovuto essere completate anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alle prossime elezioni comunali di Faenza, nel 2026, il centrodestra ha scelto il candidato sindaco, Claudio Miccoli.

Il geologo Claudio Miccoli si schiera contro le casse di espansione del Senio, chiedendo un monitoraggio più attento.

