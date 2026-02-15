Elezioni | Serve una svolta vera per la città

Il candidato Marco Rossi ha deciso di impegnarsi per cambiare davvero Arezzo, spinto dalla necessità di risolvere i problemi concreti della città. L’obiettivo è offrire soluzioni pratiche a questioni come il traffico e la sicurezza, coinvolgendo direttamente i cittadini nelle proposte. Rossi ha già incontrato diversi residenti e ascoltato le loro esigenze, promettendo di agire con decisione.

Arezzo, 15 febbraio 2026 – Arezzo Partecipa al lavoro per la migliore candidatura a Sindaco: serve una svolta vera per la città. "Arezzo Partecipa" è al lavoro per individuare la migliore candidatura a Sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Un percorso serio, condiviso e responsabile, che metta al centro esclusivamente l'interesse della città. Il centrodestra lascia un'Arezzo impoverita e in larga parte abbandonata. In questi anni, invece di investire con coraggio nel futuro, la giunta uscente ha trascurato la manutenzione ordinaria e straordinaria della città, lasciando crescere degrado e criticità.