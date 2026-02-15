Elezioni | Serve una svolta vera per la città

Da lanazione.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato Marco Rossi ha deciso di impegnarsi per cambiare davvero Arezzo, spinto dalla necessità di risolvere i problemi concreti della città. L’obiettivo è offrire soluzioni pratiche a questioni come il traffico e la sicurezza, coinvolgendo direttamente i cittadini nelle proposte. Rossi ha già incontrato diversi residenti e ascoltato le loro esigenze, promettendo di agire con decisione.

Arezzo, 15 febbraio 2026 –  Arezzo Partecipa al lavoro per la migliore candidatura a Sindaco: serve una svolta vera per la città. “Arezzo Partecipa” è al lavoro per individuare la migliore candidatura a Sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative. Un percorso serio, condiviso e responsabile, che metta al centro esclusivamente l’interesse della città. Il centrodestra lascia un’Arezzo impoverita e in larga parte abbandonata. In questi anni, invece di investire con coraggio nel futuro, la giunta uscente ha trascurato la manutenzione ordinaria e straordinaria della città, lasciando crescere degrado e criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

elezioni serve una svolta vera per la citt224

© Lanazione.it - Elezioni: «Serve una svolta vera per la città»

Elezioni comunali, Gasparri (FI): "A Salerno una sorta di regime dagli anni '90, serve una svolta"

Maurizio Gasparri di Forza Italia afferma che a Salerno, la politica locale sembra dominata da un sistema consolidato dagli anni Novanta.

Elezioni comunali a Termini Imerese, Amodeo (Lega): "Partito pronto alla sfida di primavera, serve una svolta"

In vista delle elezioni comunali di Termini Imerese, il rappresentante della Lega, Amodeo, ha dichiarato che il partito è preparato a partecipare alla sfida elettorale di primavera, sottolineando la necessità di una svolta per la città.

Peppe Scopelliti. Elezioni Comunali a Reggio Calabria. Centrodestra, l’ora della verità

Video Peppe Scopelliti. Elezioni Comunali a Reggio Calabria. Centrodestra, l’ora della verità
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Elezioni comunali, Gasparri (FI): A Salerno una sorta di regime dagli anni '90, serve una svolta; Elezioni comunali, Gasparri (FI): 'A Salerno una sorta di regime dagli anni '90, serve una svolta'; Messina, il Pd apre la fase della svolta vera: lavoro e sviluppo al centro della sfida amministrativa; Stop agli alcolici in spiaggia. Sulla sicurezza serve una svolta.

elezioni serve una svoltaElezioni: «Serve una svolta vera per la città»Arezzo, 15 febbraio 2026 – Arezzo Partecipa al lavoro per la migliore candidatura a Sindaco: serve una svolta vera per la città. Arezzo Partecipa è al lavoro per individuare la migliore candidatura ... lanazione.it

Elezioni comunali, Gasparri (FI): A Salerno una sorta di regime dagli anni '90, serve una svoltaIl presidente dei senatori forzisti si dice pronto a sostenere chiunque sarà il candidato del centrodestra unito ... salernotoday.it