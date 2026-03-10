a merz stretto tra le elezioni regionali serve che la guerra duri poco

A Merz, in vista delle prossime elezioni regionali, si insiste sull'importanza di una risoluzione rapida del conflitto. A Stoccarda la campagna elettorale ha avuto esiti insoddisfacenti, e ora la Cdu si concentra su Magonza come nuovo punto di partenza. La situazione politica nel territorio tedesco rimane tesa, con i partiti che cercano di consolidare le proprie posizioni in un clima di crescente incertezza.

Al congresso della Cdu, Merz è un po' stritolato. Il nodo del 30 per cento Berlino. A Stoccarda è andata male ma desso la Cdu deve ripartire da Magonza. C’è frustrazione in casa cristianodemocratica per l’esito delle regionali in Baden-Württemberg. Da una parte perché la Cdu è arrivata seconda per un’incollatura salendo al 29,7 per cento dei consensi rispetto al 24,1 del 2021. I Verdi, che al contrario hanno perso 2,4 punti, sono invece arrivati primi con il 30,2 per cento dei voti. Beffa delle beffe, al Parlamento di Stoccarda il partito di Manuel Hagel (Cdu) e quello del vincitore Cem Özdemir avranno lo stesso numero di seggi: 56. Terza è l’AfD con 35, ma partiva da 17, e fanalino di coda sono i socialdemocratici con dieci, destinati all’irrilevanza politica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

