Le Comunali a Fauglia Civica di centrodestra Froli candidato sindaco

Le elezioni comunali a Fauglia si terranno il 24 e 25 maggio e potrebbero coinvolgere tre diverse liste. Tra i candidati, figura un rappresentante di una coalizione civica di centrodestra. La campagna elettorale si concentra sulle prossime scadenze amministrative e sulle proposte dei vari candidati. La consultazione si svolgerà con modalità di voto tradizionali e si concluderà con la proclamazione del nuovo sindaco.

FAUGLIA Le elezioni Comunali del 24 e 25 maggio a Fauglia potrebbero vedere in campo tre liste. A quella di centrosinistra – Fauglia Democratica – che candida a sindaco l’attuale sindaco facente funzioni Carlo Carli, che ha preso le resini del Comune dopo che il sindaco Alberto Lenzi è stato chiamato nella giunta regionale dal presidente Eugenio Giani, si aggiungerà sicuramente lo schieramento civico di centrodestra con a capo Riccardo Froli, attuale capogruppo dell’opposizione. La lista civica "Froli per Fauglia" sta prendendo corpo. "In queste settimane – si legge in una nota – il gruppo promotore sta lavorando alla composizione della... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le Comunali a Fauglia. Civica di centrodestra. Froli candidato sindaco Elezioni comunali a Fauglia: Riccardo Froli candidato sindacoRiccardo Froli è il candidato sindaco della lista civica 'Froli per Fauglia' alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Argomenti più discussi: Elezioni comunali a Fauglia: Riccardo Froli candidato sindaco; Le Comunali a Fauglia. Civica di centrodestra. Froli candidato sindaco; Elezioni comunali, in campo anche Riccardo Froli; Fauglia al voto: tre liste pronte alla sfida. Elezioni comunali, liste civiche a caccia di alleanze: la scelta di un candidato per allargare il bacino elettoraleVENEZIA - Si fa presto a dire civico. Quella della politica apartitica, ormai, è diventata una galassia vasta e complessa. Un mondo che trova la sua massima espressione proprio nelle elezioni ... ilgazzettino.it Edicola in piazza Cavour, 2 gennaio 1961 Da una foto di Davide Minghini © Biblioteca Civica Gambalunga, Rimini - facebook.com facebook La città che cambia pelle. Partecipazione civica in tempi di instabilità urbana x.com