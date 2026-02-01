Elezioni comunali 2026 a Cascina | l' assessore Bice Del Giudice presenta la sua ' Per voi' a sostegno di Betti

Ieri sera a Cascina, Bice Del Giudice ha ufficializzato la sua lista civica 'Per Voi' in vista delle elezioni comunali del 2026. Nell’Euro Hotel, l’assessore al commercio e alla cultura ha presentato i candidati, confermando il sostegno a Michelangelo Betti come candidato sindaco. La presentazione ha attirato alcuni cittadini e rappresentanti locali, tutti interessati alle prossime scelte politiche della città.

Nel suo intervento, Del Giudice ha richiamato il lavoro svolto in questi cinque anni di amministrazione insieme a Betti, e il "percorso avviato da mesi con un gruppo aperto e in crescita, un laboratorio al servizio della città. Al centro, l'impegno a contrastare disaffezione e astensionismo con una proposta civica credibile e vicina alle persone". Il sindaco Michelangelo Betti è intervenuto evidenziando "l'importanza dell'apporto della lista, del lavoro di Del Giudice in questi anni e la capacità di coinvolgere energie nuove attorno al futuro di Cascina, portando in politica sensibilità e competenze della società civile".🔗 Leggi su Pisatoday.it

