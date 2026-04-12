Elezioni comunali il PD lancia la squadra per Cascina | giovani esperienza e 10 priorità per il futuro

Il Partito Democratico ha presentato la propria squadra per le prossime elezioni comunali a Cascina, composta da candidati con un’età inferiore ai 40 anni e da figure più esperte, tra cui tre assessori e cinque consiglieri uscenti. La lista include rappresentanti di tutte le frazioni del territorio, con una distribuzione che combina rinnovamento e continuità, e si concentra su dieci priorità per il futuro della città.