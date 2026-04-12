Elezioni comunali il PD lancia la squadra per Cascina | giovani esperienza e 10 priorità per il futuro
Il Partito Democratico ha presentato la propria squadra per le prossime elezioni comunali a Cascina, composta da candidati con un’età inferiore ai 40 anni e da figure più esperte, tra cui tre assessori e cinque consiglieri uscenti. La lista include rappresentanti di tutte le frazioni del territorio, con una distribuzione che combina rinnovamento e continuità, e si concentra su dieci priorità per il futuro della città.
Un terzo dei candidati, oltre al capolista, ha meno di 40 anni; un equilibrio tra esperienza - con 3 assessori e 5 consiglieri uscenti - e rinnovamento; e la rappresentatività di tutte le frazioni del territorio. Sono queste le caratteristiche principali della lista con cui il Partito Democratico.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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