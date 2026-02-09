Dario Rollo lancia la sua candidatura a sindaco di Cascina

Dario Rollo ha ufficialmente annunciato di voler correre come candidato sindaco a Cascina alle prossime elezioni del 2026. La sua decisione arriva dopo settimane di rumors e si rivolge direttamente ai cittadini, promettendo di mettere al primo posto le esigenze del paese. Ora si aspetta di capire chi altri si presenterà e come si svilupperà la campagna elettorale.

Dario Rollo annuncia la propria candidatura a sindaco del Comune di Cascina per le elezioni amministrative del 2026. Una scelta "maturata dopo un percorso di ascolto e confronto con la comunità, con l'obiettivo di portare competenza, metodo e concretezza al servizio dei cittadini", si legge nella.

