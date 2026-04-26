Elezioni Colpo di scena | lista esclusa per mancanza di firme

Da casertanews.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castel Campagnano, le elezioni comunali hanno riservato diverse novità. Inizialmente si pensava che il sindaco uscente avrebbe corso da solo con la lista “Terra Viva”, ma successivamente è stata esclusa per mancanza di firme. Contestualmente, è stata presentata una nuova lista intitolata “Libertà e Solidarietà” con un candidato sindaco che ha già ricoperto la carica di primo cittadino in passato.

Un colpo di scena dietro l'altro per quel che riguarda le elezioni comunali a Castel Campagnano. Quando sembrava che il sindaco uscente Gennaro Marcuccio avrebbe fatto corsa in solitaria con la sua “Terra Viva”, ecco spuntare la lista “Libertà e Solidarietà” con candidato sindaco l'ex primo.🔗 Leggi su Casertanews.it

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