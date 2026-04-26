Elezioni Colpo di scena | lista esclusa per mancanza di firme

A Castel Campagnano, le elezioni comunali hanno riservato diverse novità. Inizialmente si pensava che il sindaco uscente avrebbe corso da solo con la lista “Terra Viva”, ma successivamente è stata esclusa per mancanza di firme. Contestualmente, è stata presentata una nuova lista intitolata “Libertà e Solidarietà” con un candidato sindaco che ha già ricoperto la carica di primo cittadino in passato.

Un colpo di scena dietro l'altro per quel che riguarda le elezioni comunali a Castel Campagnano. Quando sembrava che il sindaco uscente Gennaro Marcuccio avrebbe fatto corsa in solitaria con la sua “Terra Viva”, ecco spuntare la lista “Libertà e Solidarietà” con candidato sindaco l'ex primo.🔗 Leggi su Casertanews.it Keluargaku sering mengintimidasi aku karena kelemahanku, tapi aku memang Dewa Perang!#cdrama#emosi Notizie correlate Clamoroso a Mattinata, lista dell'avversario del sindaco esclusa per eccesso di firmeColpo di scena nel procedimento di ammissione alle elezioni comunali per il Comune di Mattinata. “Troppe firme”: a Mattinata esclusa la lista dell’avversario dell’attuale sindacoIncredibile a Mattinata: la lista del candidato sindaco Pasquale Arena, “Obiettivo Mattinata”, è stata esclusa dalla competizione elettorale dalla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Burcei, elezioni comunali col colpo di scena: Pino Caria rinuncia alla candidatura a sindaco; Elezioni a Volongo, colpo di scena: Piccinini si ricandida a guidare il paese; Elezioni, colpo di scena a Paduli: Daniele Bonavita si ritira dalla corsa; SPECIALE ELEZIONI CASTEL CAMPAGNANO. Colpo di scena al fotofinish: Campagnano sfida ancora Marcuccio. Elezioni a Macerata, dalla Lega il segretario Alessandrini passa a Forza ItaliaA una settimana dalla scadenza per la presentazione delle liste, la Lega a Macerata affronta un nuovo colpo di scena. Il capogruppo comunale e segretario cittadino Aldo Alessandrini ha lasciato il par ... ansa.it Elezioni nel caos in Perù: prolungato il termine del voto. Due leader di destra in testaOltre 50mila cittadini non hanno potuto votare domenica per eleggere il presidente: riaperti decine di seggi a Lima. Arrivati a metà dello spoglio, il ballottaggio è una (quasi) certezza ... avvenire.it RaiNews. . Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca era presente anche Erika Kirk, la vedova di Charlie Kirk, ucciso con un colpo di arma da fuoco durante un comizio lo scorso settembre. Nel video postato sui social si vede la donna in lacrime mentre v - facebook.com facebook Colpo di tacco, trivela e assist per El Aynaoui: Malen show in #Bologna- #Roma, la fotosequenza x.com