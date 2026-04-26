Elettra Marconi nella casa del genio | Mio padre inventore di giochi

Elettra Marconi si trova nella casa del padre, l'inventore di giochi. Cammina con passo lento e aggraziato, attraversando la stanza e arrivando al davanzale di una finestra aperta. La scena si svolge in un ambiente che ricorda la presenza di un genio, con dettagli che richiamano un passato di innovazioni e scoperte. La sua postura suggerisce un momento di riflessione o di memorie, all’interno di uno spazio legato alle sue radici familiari.

L’incedere è lento, elegante. Attraversa tutta la stanza dei bachi per appoggiarsi al davanzale della finestra aperta. Elettra Marconi osserva la collina dei Celestini prima di lasciare la casa in cui è cresciuto papà Guglielmo. Proprio da quella finestra lanciò i primi segnali radio nel 1895. Dopo mesi di esperimenti sulle onde hertziane all’interno della camera-laboratorio, decise di portarsi all’esterno, perché sentiva la necessità di provare il suo sistema su distanze maggiori. Quella casa, Villa Griffone, oggi è diventata un museo a Sasso Marconi, in provincia di Bologna. E ieri, in occasione del compleanno dello scienziato, si è celebrata la tradizionale Giornata di Marconi, a 125 anni dalla prima comunicazione wireless transatlantica e a 130 anni dal primo brevetto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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