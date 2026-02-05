Inter Thuram si racconta | Mio padre? Ho realizzato cosa fosse mio padre quando andò al Barcellona Su mio fratello Khephren…

L’attaccante dell’Inter, Lilian Thuram, si è aperto in un’intervista a CBS Sports. Ha parlato del rapporto con suo padre e di come ha capito chi fosse davvero solo quando lui è passato al Barcellona. Thuram ha anche menzionato suo fratello Khephren, senza entrare troppo nei dettagli. È stato un modo per raccontare le sue emozioni e le sue scelte di vita, lontano dai riflettori.

