Nino D'Angelo | Costretto a lasciare Napoli quando spararono fuori casa Mio padre? Il mio primo falsario

Nino D’Angelo ha raccontato a Silvia Toffanin di aver dovuto lasciare Napoli dopo un episodio in cui furono sparati fuori casa sua. Ha ricordato anche suo padre, definendolo il suo primo falsario. L’artista campano ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua vita, tra cui il trasferimento a Roma con la famiglia, affrontando le sfide legate a questo cambiamento.

L'artista campano si racconta a Silvia Toffanin, ripercorrendo alcuni dei momenti più difficili della sua carriera, tra cui quello in cui fu costretto a lasciare Napoli per trasferirsi a Roma con la famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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