Elena Odion, giovane atleta di talento, si prepara a trasferirsi negli Stati Uniti per continuare la sua carriera. La sua scelta è legata a un'opportunità di studio e allenamento nel Michigan, dove potrà sviluppare ulteriormente le sue capacità nel settore dell’atletica leggera. La sua esperienza nel lancio e i risultati ottenuti finora l’hanno portata a essere considerata una delle promesse più promettenti nella scena locale.

Il futuro di Elena Odion ha i colori del Michigan e il ritmo cadenzato dei lanci che l’hanno resa una delle promesse più brillanti dell’atletica leggera locale. La giovane portacolori dell’Atletica Lugo si prepara a un salto intercontinentale che, dal prossimo agosto, la vedrà protagonista negli Stati Uniti come studente-atleta presso la Northwood University. Un traguardo prestigioso celebrato ufficialmente nel primo pomeriggio di venerdì 24 aprile in Rocca, dove la sindaca, Elena Zannoni, e il vicesindaco con delega allo sport, Luigi Pezzi, hanno voluto incontrare l’atleta per complimentarsi del percorso intrapreso. Specialista nel lancio del martello e del disco, Elena volerà oltreoceano grazie a una borsa di studio integrale, frutto di un talento cristallino coltivato con rigore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elena, promessa dell’atletica che andrà negli Usa

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