L’Iran non andrà ai Mondiali negli Usa la reazione di Teheran per l’uccisione del nostro leader Cosa succede ora | chi si può qualificare

Il ministro dello sport iraniano ha comunicato in televisione che l’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. La decisione arriva in risposta all’uccisione di un leader iraniano, e il governo di Teheran ha spiegato che il paese non intende partecipare alla competizione. Al momento, non ci sono indicazioni su quali nazionali potrebbero qualificarsi al torneo.

Il ministro dello sport iraniano Ahmad Donjamali ha annunciato in televisione che l’Iran non prenderà parte ai Mondiali di calcio 2026, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. La notizia è riportata dal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le possibilità che Teheran partecipasse ancora a un evento sportivo proprio in casa di Donald Trump sembravano già ridotte ai minimi termini, dopo l’inizio della nuova offensiva contro l’Iran. L’uccisione della Guida suprema iraniana poi sarebbe stata per il regime teocratico un affronto difficilmente conciliabile con la partecipazione ai Mondiali: «Dopo che questo governo corrotto ha ucciso il nostro... 🔗 Leggi su Open.online

