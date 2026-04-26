El Salvador entra in vigore l' ergastolo anche per i minorenni

In El Salvador, è entrato in vigore un nuovo pacchetto di riforme penali approvato dal presidente, che introduce la possibilità di ergastolo anche per i minorenni. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti nel paese e ha portato a dibattiti sulla legalità e le implicazioni di questa misura. La legge modificata riguarda le pene massime applicabili ai giovani coinvolti in reati gravi.

È entrato in vigore oggi in El Salvador un controverso pacchetto di riforme penali promosso dal presidente Nayib Bukele che prevede l'ergastolo per i minorenni. Il testo introduce la condanna alla pena perpetua per i reati di omicidio - compreso il femminicidio - stupro e appartenenza a bande criminali, considerate gruppi terroristici, negando il diritto alla libertà condizionale o alla scarcerazione anticipata. Organizzazioni come la Commissione Interamericana per i Diritti Umani (Cidh) e Human Rights Watch (Hrw) denunciano tuttavia che tali misure sono incompatibili con gli standard costituzionali internazionali. Secondo la Cidh "l'imposizione dell'ergastolo a bambini e adolescenti è incompatibile con la giurisprudenza interamericana, in quanto sproporzionata rispetto all'obiettivo della riabilitazione".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - El Salvador, entra in vigore l'ergastolo anche per i minorenni La Prigione più Pericolosa del Mondo: CECOT (I più malvagi sono tenuti qui) Notizie correlate Resistenza, docufilm sull’El SalvadorAlle 21 di domani, alla Casa del Teatro di Faenza, nell’ambito della stagione ’Un teatro di pace’ a cura del Teatro Due Mondi, sarà presentato il... Leggi anche: IDB president says El Salvador to receive $1.3 billion in 2026 Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A El Salvador potranno essere puniti con l’ergastolo anche i dodicenni; L'IA al posto del medico prescrive farmaci e fa consulenze: dallo Utah al Salvador; Maxiprocesso in El Salvador contro la gang Mara Salvatrucha; 'El Salvador vuole crescere, guardiamo agli investimenti italiani'. El Salvador, entra in vigore l'ergastolo anche per i minorenniÈ entrato in vigore oggi in El Salvador un controverso pacchetto di riforme penali promosso dal presidente Nayib Bukele che prevede l'ergastolo per i minorenni. (ANSA) ... ansa.it Il Santo Padre Leone XIV, ha nominato Nunzio Apostolico in El Salvador, l'Arcivescovo italiano, Mons. Giancarlo Dellagiovanna, titolare di Sistroniana, nato a Voghera (Pavia) il 18 settembre 1961. Presbitero dal 5 giugno 1999 e Vescovo dal 25 aprile 2025. - facebook.com facebook