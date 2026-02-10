Salvador le ong denunciano il metodo Bukele | Morti almeno 1.300 detenuti e quattro bambini

Le organizzazioni non governative accusano il governo di Nayib Bukele di aver provocato la morte di almeno 1.300 detenuti e quattro bambini. La denuncia arriva dopo che le ONG hanno analizzato le condizioni delle carceri nel paese centroamericano, evidenziando violenze e abusi. Nel frattempo, Bukele si guadagna il supporto di Donald Trump, che lo ha definito “un grande alleato” durante il National Prayer Breakfast. Una situazione che solleva molte preoccupazioni sulla gestione dei diritti umani in Salvador.

Nayib Bukele entra nella cerchia stretta delle “persone favorite” di Donald Trump, che al National Prayer Breakfast lo ha presentato come “un grande alleato”. Il tycoon ha anche speso parole di elogio per le carceri di El Salvador, su cui Washington ha investito 4,76 milioni di dollari per spedire “assassini e trafficanti di droga entrati illegalmente” negli Usa. “Fanno un lavoro fantastico ” e “molto umano”, ma “sono abbastanza forti”, ha osservato Trump, ringraziando il leader salvadoregno, presente alla cerimonia religiosa. “Molta gente non sa che il nostro nemico non era solo di carne e ossa, ma anche spirituale”, ha poi detto Bukele, parodiando le Sacre Scritture per giustificare il regime di eccezione contro i Pandilleros, che “adorano Satana “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

