IDB president says El Salvador to receive $1.3 billion in 2026

L'Inter-American Development Bank ha annunciato che nel 2026 fornirà 1,3 miliardi di dollari a El Salvador. La notizia arriva dal presidente dell’IDB, Ilan Goldfajn, che ha confermato l’intenzione di investire questa cifra nel paese centroamericano. Per ora, non sono stati forniti dettagli sui progetti specifici, ma si tratta di un nuovo aiuto economico importante per il paese.

Feb 11 (Reuters) - The Inter-American Development Bank will provide $1.3 billion in funds to El Salvador in 2026, IDB President Ilan Goldfajn said following a meeting on Wednesday with President Nayib Bukele to discuss economic development programs. The support program will focus on sectors such as housing and tourism, Goldfajn said in a post on social media. Il programma di sostegno si concentrerà su settori come l'edilizia abitativa e il turismo, ha detto Goldfajn in un post sui social media.

