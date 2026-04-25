Diretta gol Serie A | Bologna Roma 2-0 raddoppia El Aynaoui

Nella 34esima giornata di Serie A, il Bologna ha battuto la Roma con un punteggio di 2-0. Durante la partita, El Aynaoui ha segnato il secondo gol per i padroni di casa. La cronaca della giornata include sintesi, risultati, moviola e aggiornamenti in tempo reale. La partita è stata seguita con attenzione attraverso la diretta live, offrendo dettagli su ogni azione significativa.

Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Che cosa bisogna aspettarsi in vista dell’estate Mercato Juventus: Kim resta un obiettivo forte per la difesa, ma il suo arrivo è legato alla partenza di questo big. Svelato lo scenario per l’estate! Mercato Roma, pieni poteri a Gasperini ora: le decisioni sui rinnovi e le cessioni in estate. Chi resta e chi parte Rowe incanta il Bologna e.la Premier League! Quanto vale oggi l’attaccante inglese, dentro alla sua ascesa in rossoblù Leao lascia il Milan? Osservatori del Manchester United a San Siro domenica, fissato il prezzo per la partenza del portoghese...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Bologna Roma 2-0, raddoppia El Aynaoui Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Milan 0-2, raddoppia NkunkuTriestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo... Leggi anche: Roma ko a Udine, El Aynaoui ammette: “Reazione solo dopo il gol” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere Bologna-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Bologna-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Bologna-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A. Bologna-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, segui il secondo tempoI giallorossi scendono in campo al Dall'Ara per la 34ª giornata di campionato. In palio 3 punti chiave per la corsa all'Europa ... tuttosport.com Serie A, DIRETTA Bologna-Roma: la cronaca LIVEPer la prima volta senza Claudio Ranieri, cacciato ieri dalla famiglia Friedkin, la Roma scende in campo in casa del Bologna nella trentaquattresima giornata di Serie A. Una sfida da vincere ad ogni ... asromalive.it BOLOGNA-ROMA 0-2 fine primo tempo. Chi sta giocando meglio - facebook.com facebook Nel primo tempo decide il duo Malen-El Aynaoui Gol dell'olandese e vantaggio Roma a Bologna nel primo tempo. Il numero 14 ha battuto Ravaglia dopo un bel passaggio di El-Aynaoui. Raddoppio poi dello stesso giocatore marocchino #CorrieredelloSport x.com