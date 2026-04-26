Il brano Touch delle KATSEYE ha raggiunto l’88ª posizione nella classifica musicale del Regno Unito il 24 aprile, pochi giorni dopo la loro esibizione al festival Coachella. L’evento ha portato a un aumento delle vendite digitali del loro catalogo, contribuendo a un successo che si è manifestato in modo più evidente dopo il concerto. La performance ha attirato l’attenzione su una band che aveva già pubblicato musica in passato.

? Cosa sapere Il brano Touch delle KATSEYE debutta all'88° posto nella classifica UK il 24 aprile.. L'esibizione al festival Coachella ha rilanciato le vendite digitali del catalogo musicale del gruppo.. Il brano Touch del gruppo KATSEYE ha raggiunto la posizione numero 88 nella classifica ufficiale delle canzoni singole nel Regno Unito il 24 aprile, registrando un debutto avvenuto quasi due anni dopo la sua uscita originale nel luglio 2024. Questo ingresso nelle classifiche britanniche arriva in un momento di forte spinta per le ragazze, che hanno saputo sfruttare l’impatto della loro recente esibizione al festival Coachella per rinnovare l’interesse verso il proprio catalogo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Effetto Coachella: il successo tardivo delle KATSEYE in UK

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