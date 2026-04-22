La première mondiale del Diavolo veste Prada 2 è stata come il Coachella delle persone queer
Alla fine della lunga fila, ci si ritrovava completamente immersi in quello che non si può che definire «il mondo del Diavolo veste Prada»: una scenografia in stile parco a tema, con tanto di cabina armadio walk-in, postazione fotografica di Runway e una specie di sosia di Andy Sachs seduta a una scrivania improvvisata di Runway. Bisogna riconoscerlo alla Disney, che ha prodotto il sequel: di costruzione di mondi se ne intende. Presso uno dei vari open bar, gli ospiti potevano concedersi un Espresso Martini Grey Goose in omaggio. E questo prima che iniziasse la proiezione. Per partecipare alla prima, dove lei ha sfoggiato un abito della collezione Prada primavera 2011, gli influencer Nara Smith e suo marito, Lucky Blue Smith, hanno lasciato a casa i loro quattro figli.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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