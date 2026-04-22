Alla fine della lunga fila, ci si ritrovava completamente immersi in quello che non si può che definire «il mondo del Diavolo veste Prada»: una scenografia in stile parco a tema, con tanto di cabina armadio walk-in, postazione fotografica di Runway e una specie di sosia di Andy Sachs seduta a una scrivania improvvisata di Runway. Bisogna riconoscerlo alla Disney, che ha prodotto il sequel: di costruzione di mondi se ne intende. Presso uno dei vari open bar, gli ospiti potevano concedersi un Espresso Martini Grey Goose in omaggio. E questo prima che iniziasse la proiezione. Per partecipare alla prima, dove lei ha sfoggiato un abito della collezione Prada primavera 2011, gli influencer Nara Smith e suo marito, Lucky Blue Smith, hanno lasciato a casa i loro quattro figli.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La première mondiale del Diavolo veste Prada 2 è stata «come il Coachella delle persone queer»

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