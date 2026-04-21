Dopo le esibizioni al festival di Coachella, i tre artisti principali dell’edizione 2026, tra cui Justin Bieber, sono tornati in vetta alla classifica Billboard 200 aggiornata al 25 aprile. I loro album hanno registrato un notevole incremento di vendite e streaming, portandoli a raggiungere nuovamente le prime posizioni della classifica musicale statunitense. La performance sul palco di Indio sembra aver avuto un effetto positivo sulla loro popolarità e sui risultati commerciali.

Dopo le loro performance a Indio, i tre headliner del Coachella 2026, Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G, stanno dominando l’ultima classifica Billboard 200, datata 25 aprile. Il cantautore canadese, in particolare, ha raggiunto il suo record personale con sette album, tra cui cinque rientri e un debutto, guidati dal ritorno nella top 10 di SWAG. Tutti i dischi hanno registrato un aumento individuale di almeno il 100% rispetto alla settimana precedente, secondo Luminate. SWAG balza dalla 55ª alla 7ª posizione con 43.000 unità equivalenti di album guadagnate nella settimana terminata il 16 aprile, un aumento del 160% rispetto alla settimana precedente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Justin Bieber e l’effetto Coachella: i suoi album sono tornati nella Billboard 200

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