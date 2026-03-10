Super Jokic non basta | Shai raggiunge Chamberlain e Okc stende Denver Knicks ko coi Clippers

Nikola Jokic ha cercato di guidare Denver a una vittoria, ma Oklahoma City ha ottenuto il successo grazie a Shai Gilgeous-Alexander, che ha raggiunto il record di Wilt Chamberlain con 20 punti per la 126ª partita consecutiva e ha segnato la tripla decisiva. I Knicks sono stati sconfitti dai Clippers in una gara che ha visto protagonisti diversi protagonisti.

Centoventisei volte Shai Gilgeous-Alexander. La guardia canadese di Oklahoma City eguaglia Wilt Chamberlain segnando almeno 20 punti per la 126ª partita di fila e lo fa in stile: i suoi Thunder battono Denver in volata, lui segna 35 punti e la tripla che piega i Nuggets di Nikola Jokic a meno di 3" dalla fine. Erano cinque le gare Nba della notte italiana. I Knicks a Los Angeles perdono pure con i Clippers dopo essere andati ko coi Lakers, Kawhi Leonard continua a incantare. Vincono Cleveland - James Harden supera i 29.000 punti in carriera - Brooklyn, e Utah che espone Golden State all’ennesima figuraccia stagionale. I Knicks (41-25) tornano ridimensionati da Los Angeles. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super Jokic non basta: Shai raggiunge Chamberlain e Okc stende Denver. Knicks, ko coi Clippers Articoli correlati Festa a Denver: Jokic torna e devasta i Clippers. Lakers e Knicks passeggianoRientra Jokic e tanto per cambiare produce una prestazione da Mvp, guidando i Nuggets al successo sui Clippers. Spurs, una batosta chiude la striscia di 11 vittorie: i Knicks dominano. Jokic non basta a DenverI Timberwolves passano a Denver, Wemby fa divertire il Madison Square Garden ma alla fine a vincere sono i Knicks, interrompendo così la striscia di... Altri aggiornamenti su Super Jokic Temi più discussi: NBA, Jokic stavolta non basta: 38 punti contro i Knicks, ma Denver crolla in casa; Super Jokic non basta: Shai raggiunge Chamberlain e Okc stende Denver. Knicks, ko coi Clippers; Spurs una batosta chiude la striscia di 11 vittorie | i Knicks dominano Jokic non basta a Denver. NBA, Jokic stavolta non basta: 38 punti contro i Knicks, ma Denver crolla in casaDopo aver affondato i Lakers la sera precedente con una tripla doppia e i canestri decisivi nel finale, anche contro New York Nikola Jokic gioca una grande partita e chiude con 38 punti, 8 rimbalzi, 5 ... sport.sky.it NBA, a Denver non basta un super Jokic: 44 punti, ma Sacramento fa il colpo a sorpresaDopo la vittoria di ieri a Houston, la seconda serata di un impegnativo back-to-back non basta ai Nuggets, che contro Sacramento incappano in una sconfitta casalinga inaspettata. I Kings, guidati dall ... sport.sky.it SUPER LIGI - Nervi tesi ad Istanbul, il Galatasaray cade in casa 93-90 contro il Turk Telekom con Gianmarco Pozzecco ESPULSO dopo questo fallo fischiato ai danni di Petrucelli - facebook.com facebook