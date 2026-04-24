Gobert cancella due volte Jokic | che stoppate in Minnesota-Denver

Nella notte si sono disputate tre partite di playoff NBA, con risultati diversi tra le squadre in campo. In Minnesota, i padroni di casa hanno battuto i Denver Nuggets 113-96, grazie anche a due stoppate di Gobert su Jokic. La vittoria di Atlanta su New York si è conclusa 109-108, mentre Toronto ha superato Cleveland 126-104. Le partite hanno visto diverse azioni decisive e momenti di grande intensità.

Gli highlights delle tre partite di playoff Nba della notte: Atlanta-New York 109-108, Toronto-Cleveland 126-104, Minnesota-Denver 113-96.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gobert cancella due volte Jokic: che stoppate in Minnesota-Denver Notizie correlate Ode alla difesa di Gobert su JokicE quindi Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves sono 1 a 1, oppure 15 a 15, se volete allargare la loro rivalità alle ultime 30 partite. Denver resiste all'assalto, Jokic e Murray chiudono la partitaDenver chiude la frazione regolare con un bilancio positivo e si issa a 35-20 all’ingresso della pausa all-star.