Nidi d' infanzia la nuova aula è il giardino | gli asili celebrano l' educazione all' aperto

I nidi d’infanzia del Comune di Forlimpopoli hanno aperto una nuova aula all'aperto, trasformando il giardino in uno spazio di apprendimento per i bambini. Questa iniziativa rientra nelle attività promosse su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena, in occasione dell’adozione delle nuove Linee guida regionali sull’educazione all’aperto per bambini da zero a sei anni. La delibera di Giunta regionale ha ufficializzato le norme per questa modalità didattica.