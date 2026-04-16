Nidi d' infanzia la nuova aula è il giardino | gli asili celebrano l' educazione all' aperto
I nidi d’infanzia del Comune di Forlimpopoli hanno aperto una nuova aula all'aperto, trasformando il giardino in uno spazio di apprendimento per i bambini. Questa iniziativa rientra nelle attività promosse su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena, in occasione dell’adozione delle nuove Linee guida regionali sull’educazione all’aperto per bambini da zero a sei anni. La delibera di Giunta regionale ha ufficializzato le norme per questa modalità didattica.
Anche i nidi d’infanzia del Comune di Forlimpopoli hanno aderito alle iniziative promosse in tutta la provincia di Forlì-Cesena per celebrare l’emanazione delle nuove Linee guida regionali sull’educazione all’aperto (0-6 anni), approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 2442026. Lo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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