Il 25 aprile si avvicina e, come accade ormai da alcuni anni, il giorno della Liberazione si trasforma in un'occasione di discussione all’interno della sinistra italiana. Quest’anno, alcune frange dell’estrema sinistra hanno annunciato la volontà di partecipare al corteo portando bandiere della Palestina, provocando un confronto acceso sulle modalità di commemorazione e sui temi politici associati alla ricorrenza.

Il 25 aprile si avvicina e, come sempre da qualche anno a questa parte, il giorno della Liberazione diventa motivo di polemica tutta interna nella sinistra italiana. Ormai il 25 aprile ha perso la sua identità, piegato a logiche che nulla hanno a che fare con il ricordo della liberazione italiana dal fascismo. “A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura”, diceva Pietro Nenni. E nonostante siano passati quasi 80 anni da quando lo storico leader del Partito Socialista Italiano utilizzava questa formula per descrivere la deriva del massimalismo politico, queste parole appaiono più attuali che mai. Il corteo milanese...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sventolino le bandiere della Palestina". Così l'estrema sinistra vuole eliminare l'Italia dal corteo del 25 aprile

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