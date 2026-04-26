Lo stabilimento che un tempo ospitava la fabbrica di aerei Caproni e successivamente la falegnameria L’Arte si trova lungo la strada provinciale che collega Predappio a Predappio Alta. Nei mesi scorsi, il luogo è stato coinvolto in diverse discussioni a causa di un progetto di riqualificazione e di un possibile utilizzo futuro, tra cui l’idea di trasformarlo in un museo contadino. Di recente, un rappresentante ha dichiarato l’intenzione di acquistare l’edificio presto, considerando anche eventi e iniziative legate alla zona.

Lo stabilimento della fabbrica di aerei Caproni, poi sede della falegnameria L’Arte, dove Forza Nuova voleva tenere il convegno ‘La fine dell’antifascismo’, si trova lungo la strada provinciale che da Predappio porta a Predappio Alta. L’ingresso dell’immenso complesso (ora fatiscente e ancora del Demanio) si trova lungo questa strada, mentre l’ex Arte è dislocata nella collina sovrastante, in una conca a circa 500 metri, raggiungibile dal secondo tornante lungo una strada sterrata di 300 metri. La struttura è alta cinque piani e raggiunge una superficie di 14mila metri quadrati calpestabili (più 6 ettari di terreno e bosco attorno). Il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco l’ex Arte rimasta chiusa: "La comprerò presto: qui eventi. E ho un’idea: il museo contadino"

Notizie correlate

Un Modigliani saccheggiato dai nazisti, un mercante d'arte miliardario e un contadino in pensione del Périgord: la folle storia di un dipinto che presto sarà restituitoNon c'è prescrizione quando si tratta di proprietà rubate agli ebrei dalle forze di occupazione e dai collaboratori durante la Seconda guerra...

Milano si fa museo: 490 eventi per invadere la città con l’arteDal 13 al 19 aprile, la città di Milano si trasformerà in un immenso palcoscenico diffuso con oltre 490 appuntamenti dedicati all’arte contemporanea.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Ecco l’ex Arte rimasta chiusa: La comprerò presto: qui eventi. E ho un’idea: il museo contadino; Romina Power su Al Bano viene allo scoperto: Ecco in che rapporti siamo.