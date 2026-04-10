Dal 13 al 19 aprile, Milano ospiterà più di 490 eventi dedicati all’arte contemporanea, trasformando la città in un grande spazio espositivo. Durante questa settimana, i cittadini e i visitatori potranno partecipare a mostre, performance e installazioni diffuse in vari quartieri, creando un’occasione di confronto e scoperta. L’iniziativa coinvolge diversi spazi culturali e si propone di portare l’arte al centro della vita quotidiana.

Dal 13 al 19 aprile, la città di Milano si trasformerà in un immenso palcoscenico diffuso con oltre 490 appuntamenti dedicati all’arte contemporanea. L’evento, che vede coinvolte più di 260 realtà diverse, mira a far uscire la cultura dai circuiti tradizionali per distribuirla capillarmente in tutto il tessuto urbano, toccando parchi, biblioteche e spazi indipendenti oltre ai grandi musei. Un ecosistema culturale che rompe i confini dei musei tradizionali. La strategia promossa dall’assessore alla Cultura, Sacchi, punta a dimostrare come l’espressione artistica non sia confinata in pochi centri d’eccellenza, ma attraversi l’intera città. Questa visione si concretizza nel progetto Ghost Track, una sinergia tra i musei civici del Comune e l’associazione MAC – Milano Art Community. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano si fa museo: 490 eventi per invadere la città con l’arte

Museo Arcos: l’arte di Cavaiuolo rompe i confini e unisce la cittàIl Museo Arcos si prepara a cambiare volto con l’inaugurazione di una mostra che promette di trasformare il luogo della cultura in un punto di...

Museo del Louvre, adesso lo si visita con Snapchat: quando l'arte incontra la realtà aumentataUn esempio concreto arriva dalla recente collaborazione tra l’AR Studio di Snapchat e il Museo del Louvre di Parigi: il progetto propone...

Temi più discussi: Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Milano: eventi, itinerari, gite; Milano: al Corvetto è spuntato un museo privato dedicato alla Vespa Piaggio con esemplari d’epoca unici; Milano Design Week. Il Comune presenta i numeri e i temi principali del palinsesto ufficiale dell'edizione 2026; 5 grandi mostre da non perdere nel mese di aprile a Milano.

Museo del Novecento, quattro progetti per dialogare con MilanoMilano, 10 apr. (askanews) - Il Museo del Novecento di Milano ha presentato quattro progetti tra nuovi interventi, riallestimenti e collaborazioni, con l'intento di rafforzare il dialogo con la città ... libero.it

Perché nel Museo del 900 è possibile capire il progresso di MilanoNon è solo un museo, è una dichiarazione d’identità. Nel cuore di Milano, a pochi passi dal Duomo, esiste uno spazio in cui l’arte smette di essere contemplazione e diventa racconto vivo di una città ... domanipress.it

L'atleta 21enne di Sant'Orsola Terme a Milano Cortina è arrivata a tre centesimi dal bronzo: «Che emozione essere ricevuti da Mattarella» - facebook.com facebook

Fondazione Milan conferma la sua presenza alla Milano Marathon: tra sport e solidarietà #SempreMilan x.com