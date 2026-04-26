Marco Bocci ha avuto diverse relazioni nel corso degli anni. La prima fidanzata nota si chiamava Alessandra, che non lavora nel settore dello spettacolo, e i due sono stati insieme per un certo periodo mentre l’attore cercava di affermarsi nel mondo del cinema e delle serie televisive. Recentemente si sono fatte alcune speculazioni riguardo a una sua relazione con una cantante, ma non ci sono conferme ufficiali.

La primissima fidanzata di Marco Bocci si chiamava Alessandra, la quale non appartiene al mondo dello spettacolo e i due sono stati insieme per diverso tempo mentre Marco cercava di sfondare nel mondo del cinema e delle serie tv. Un’altra love story, che però non è mai stata confermata, è stata quella tra Marco Bocci e l’attrice e collega Alessandra Mastronardi: i due si sono conosciuti sul set di Romanzo Criminale e hanno, poi, lavorato insieme anche in Le sorelle Fontana. Un altro flirt mai confermato è stato anche quello che Marco Bocci ha avuto con la collega Giulia Michelini. A trarre, forse, in inganno è stato il forte feeling che i due hanno non solo sul set ma anche fuori che li faceva sembrare una coppia affiatata anche se così non è mai stato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono state le ex fidanzate importanti di Marco Bocci e la verità su Emma Marrone

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