Emma Marrone dimagrita il commento dell’hater la manda su tutte le furie

Una cantante nota per la sua personalità forte e diretta si è recentemente confrontata con commenti negativi sui social, in seguito a notizie riguardanti un suo cambiamento fisico. La cantante ha deciso di rispondere pubblicamente alle critiche, mantenendo il suo stile senza lasciarsi intimidire. La situazione ha attirato l’attenzione di molti utenti online, generando discussioni tra i follower.

Diretta, grintosa, senza peli sulla lingua: Emma Marrone torna protagonista sui social e lo fa nel modo che più la rappresenta, rispondendo a tono a chi prova a metterla (ingiustamente) in discussione. Dopo aver pubblicato alcune foto in cui appare in grande forma, la cantante ha raccolto una valanga di complimenti, ma anche qualche commento velenoso. Uno in particolare ha innescato la polemica: un’utente ha insinuato che il suo nuovo aspetto sia legato all’ uso di Ozempic, farmaco per il diabete sempre più spesso impropriamente utilizzato come scorciatoia per dimagrire. Emma, però, non ha lasciato correre. Con la sua consueta schiettezza ha replicato pubblicamente, smontando l’insinuazione e rivendicando il lavoro fatto su se stessa.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emma Marrone dimagrita, il commento dell’hater la manda su tutte le furie Notizie correlate Perché l’assist dei giudici a Trump su Panama manda la Cina su tutte le furieDomanda: e adesso? A essere onesti, come raccontato da questo giornale solo pochi giorni fa, c’era da aspettarsi che sulla questione del canale di... Netflix annuncia i protagonisti di Bridgerton 5: la scelta shock su Francesca manda i fan su tutte le furieLa quinta stagione di Bridgerton promette di cambiare profondamente gli equilibri della popolare serie in costume.