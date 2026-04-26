Sono state selezionate dieci opere che rappresentano il mondo floreale, la natura e le piante. Questi lavori evidenziano la varietà di stili e interpretazioni legate ai temi della natura e dei fiori. La loro esposizione offre uno sguardo su come l’arte possa catturare la bellezza e la delicatezza di questi elementi, soprattutto in un periodo in cui i fiori sbocciano sui terrazzi e nei giardini, portando colore e vitalità alle nostre giornate.

I n primavera i fiori sbocciano sui terrazzi e nei giardini e rallegrano lo spirito e rendono più piacevoli le nostre giornate. Così anche attraverso i libri. Leggi anche › La felicità si coltiva in giardino. Parola di Orticola Protagonisti di foto d’autore o di storie che fanno stare bene, i fiori con le loro corolle colorate che si aprono col primo sole divengano protagonisti di romanzi e saggi per appassionati e non solo. Libri belli da conservare e sfogliare quando si ha bisogno di una dose di bellezza. Chi è l’eroina letteraria del 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie X Leggi anche › Tra i fiori con Kiana Underwood, la regina del floral design Eccone 8 sull’arte dello sbocciare in primavera.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco 10 opere diverse ma tutte dedicate al mondo floreale, alla natura e alla piante, per una dose di bellezza quotidiana

Entre Rhin et Moselle : trésors cachés d’Alsace et Lorraine | Trésors du Patrimoine

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Presso il lido, che stava per essere riconvertito con la nuova denominazione "Voga", sarebbero state realizzate diverse opere, molte delle quali in cemento, prive di qualsiasi permesso o autorizzazione. La struttura era già finita sotto i riflettori per una rissa cul - facebook.com facebook

Duomo barocco di Santa Maria Maggiore a Vibo Valentia (1680) edificato su una più antica Basilica Bizantina del IX sec. d.C.. Contiene diverse opere d'arte tra cui un trittico scultoreo in marmo scuro (XV sec.) del maestro rinascimentale Antonello Gagini. #Ca x.com