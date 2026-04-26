Ecco 10 opere diverse ma tutte dedicate al mondo floreale alla natura e alla piante per una dose di bellezza quotidiana

Da iodonna.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state selezionate dieci opere che rappresentano il mondo floreale, la natura e le piante. Questi lavori evidenziano la varietà di stili e interpretazioni legate ai temi della natura e dei fiori. La loro esposizione offre uno sguardo su come l’arte possa catturare la bellezza e la delicatezza di questi elementi, soprattutto in un periodo in cui i fiori sbocciano sui terrazzi e nei giardini, portando colore e vitalità alle nostre giornate.

I n primavera i fiori sbocciano sui terrazzi e nei giardini e rallegrano lo spirito e rendono più piacevoli le nostre giornate. Così anche attraverso i libri. Leggi anche › La felicità si coltiva in giardino. Parola di Orticola Protagonisti di foto d’autore o di storie che fanno stare bene, i fiori con le loro corolle colorate che si aprono col primo sole divengano protagonisti di romanzi e saggi per appassionati e non solo. Libri belli da conservare e sfogliare quando si ha bisogno di una dose di bellezza. Chi è l’eroina letteraria del 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie X Leggi anche › Tra i fiori con Kiana Underwood, la regina del floral design Eccone 8  sull’arte dello sbocciare in primavera.🔗 Leggi su Iodonna.it

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